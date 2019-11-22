Глава Аграрного фонду увійшов до топ-25 CEO України - і був відсторонений того ж дня

Того ж дня Кабінет Міністрів відсторонив його від виконання обов'язків для того, щоб ліквідувати держкомпанію.

Так, у 2018 році ПАТ "Аграрний фонд" сумарно приніс до бюджету 1,63 млрд грн, з яких 71 млн грн - дивіденди. Активи держтрейдера зросли на 22,5% у 2018-му і на 17,6% роком раніше.

Водночас Агарний фонд є стратегічним аграрним підприємством, що спеціалізується на кредитуванні аграріїв добривами за зерновими форвардами. Зокрема, питома вага Аграрного фонду в кредитуванні посівної за 2016-2018 рр. становила від 30% до 50%.

Джерело: ПАТ "Аграрний Фонд"

Нагадаємо, раніше Міністр економіки - Тимофій Милованов пояснив, що звільнив Андрія Радченка, оскільки компанія не потребує розвитку, а має бути ліквідована.

Тимчасово виконувачем обов'язків ПАТ "Аграрний фонд" призначено Івана Баришева, звільненого в 2015-му з того ж Аграрного фонду за організацію збиткової угоди на $112,5 млн з кредитування компанії "Ukrlandfarming"

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