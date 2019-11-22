Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Окремої вертикалі управління депутатами у нього немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала. Андрій (Богдан. - Ред.) брав участь у засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них", - заявив Корнієнко.

За його словами, менше, ніж у половині засідань. Всі випадки, коли він був на фракції, - це коли на засідання приходив президент.

"В Андрія Йосиповича завжди активна позиція по життю і в цих справах так він себе проявляв: відповідав на запитання і ставив зустрічні депутатам. Це теж нормальний процес", - вважає Корнієнко.

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Нагадаємо, раніше виключений з фракції "СН" нардеп Антон Поляков заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції для дачі пояснень через непідтримку ними законопроєктів.