Пєсков про відео зі звірствами російських найманців у Сирії: Кадри шокують, але ми не маємо жодного стосунку до цих осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справді, вони (ЗМІ) опублікували шокуючі фотографії. Сьогодні вдалося ознайомитися. Це дійсно шокуюча інформація", - сказав Пєсков у п'ятницю журналістам.

"Я не знаю, наскільки виправдані висновки, які робляться, будь-які спроби ідентифікувати людей. У будь-якому разі можу сказати, що ми не володіємо жодною інформацією і не маємо ніякого стосунку до цих осіб", - наголосив Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про необхідність розслідування слідчими органами РФ цих відеозаписів, Пєсков сказав: "Якщо вони вважатимуть за необхідне, то вони це зроблять".

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Зауважмо, раніше Пєсков казав, що звірства російських найманців у Сирії не стосуються Адміністрації президента РФ.

"Новая газета" провела розслідування відеозапису вбивства людини, який з'явився в інтернеті в 2017 році. На ньому чотири людини, що розмовляють російською, б'ють лежачого на землі чоловіка кувалдою. Потім показано, що вони відрізають йому голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом, жартами та схвальними коментарями. Видання стверджує, що один з учасників розправи, який не закривав обличчя, це боєць ПВК Вагнера, який раніше служив у патрульно-постовій службі в Ставропіллі.

За даними Jesr Press, убитий - сирієць, який був мобілізований у резерв армії президента Сирії Башара Асада, але дезертирував.

Президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання про ПВК, казав, що в Сирії перебувають російські співробітники приватних охоронних компаній, які в боях участі не беруть, а займаються "народногосподарськими питаннями".