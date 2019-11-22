Металургійні гіганти світу скорочують виробництво сталі і масово звільняють людей

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"Якщо подивитися на світову карту виробників гірничо-металургійного комплексу, то "Арселор Міттал", наприклад, закриває свої підприємства в Південноафриканській республіці і звільняє близько двох тисяч людей. Американська "US Still" теж 1800 осіб скорочує. "Тісен Круп", німецький найбільший концерн, з 1 січня звільняє 6 тисяч людей. "Брітіш Стілл", яка на межі банкрутства, там взагалі під загрозою звільнення 25 тисяч осіб. Критичною можна назвати і ситуацію в Україні. Але, наскільки я знаю, менеджмент всіх компанії намагається, щоб світова криза мінімально торкнулося людей", - зазначив Біленький.

Також він сказав, що за останні два роки зарплати у галузі зросли більш ніж на третину. На сьогодні середня зарплата близько 19 тисяч гривень. Напевно, таких показників немає в жодній галузі. Це дозволило дуже вповільнити темпи трудової міграції, підняти рівень життя

З огляду на складну ситуацію на світових ринках він закликав представників влади не посилювати податковий тиск на підприємства галузі. Аби не призвести до зупинки виробництва і згортанню усіх програм з модернізації підприємств.

"Ми дуже часто стикаємося з різними представниками органів влади, як у Верховній Раді, так і в міністерствах. Але, на жаль, на сьогодні я не можу сказати, що у нас є повне взаєморозуміння. Особливо це стосується парламенту. Профільний комітет податкової і фінансової політики генерує в турборежимі величезну кількість законопроєктів. Не всі вони, на наш погляд, відповідають сьогодні потребам бізнесу, нашої економіки. Переважно, складається враження, що влада бажає якомога більше зібрати якихось віртуальних платежів до бюджету, не розуміючи, що цих платежів просто не буде, якщо підприємства зупиняться. Я не розумію, навіщо владі потрібно добивати галузь, яка наповнює бюджет, забезпечує третину валютних надходжень і дає роботу сотням тисяч людей", - наголосив Сергій Біленький.