У полоні в Росії та окупованому Криму перебувають 115 громадян України, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в соціальній мережі Facebook, про це вона заявила на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Детально обговорили шляхи співпраці щодо звільнення 115 громадян України, що перебувають у полоні на території РФ та тимчасово окупованого Криму", - повідомила Денісова.

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Як зазначила омбудсмен, на зустрічі з німецьким послом було висловлено сподівання, що "після зустрічі в "нормандському форматі", де це питання є пріоритетним, процес взаємного звільнення буде пришвидшено".

Також Денісова звернула увагу на випадки незаконного відвідування офіційними особами Німеччини тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей і тимчасово окупованого Криму.

"Як приклад, поінформувала про візит 16.10.2019 депутата Берлінського Ландтагу від партії "Альтернатива від Німеччини" Гунара Ліндемана на тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей. Вказала на те, що такі дії можуть послабити позиції України та Німеччині у спільній боротьбі за повернення наших території та громадян", - заявила Денісова.

Крім того, обговорили питання майбутньої співпраці та організації спільних проектів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні у сфері прав людини.

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Водночас омбудсмен наголосила на важливій ролі Німеччини і особисто Ангели Меркель у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також подякувала за сприяння нашій країні у протидії агресії Російської Федерації і закликала продовжувати тиск на країну-агресора.