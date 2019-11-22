"Десятки випадків", - Корнієнко розповів, скільки разів нардепам пропонували хабарі

Про це заявив глава партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки випадків", - зазначив Корнієнко, відповідаючи на запитання, скільки було випадків пропозиції хабарів нардепам від СН.

Відповідаючи на питання, скільки разів депутати від "Слуги народу" брали гроші, Корнієнко сказав: "Якби у нас була така інформація, процесуально підтверджена, то ці депутати ходили б на допити в НАБУ".

"Роль скандалів перебільшена. Вони мають медійний і хайповий момент, але справді фракція голосує за принципові речі. Якби у нас було велике протистояння, війна у фракції, то ми б ніколи не проголосували за ринок землі і за держбюджет своїми голосами. Сигнальні голосування показують, що ці розбірки і хайп можуть бути, багато чого відбувається всередині груп і в залі, але ми з Давидом [Арахамією, главою фракції СН, - ред.] і з заступниками намагаємося шукати компроміс. Якщо треба - збираємо людей і навіть зупиняємо роботу Ради. Головне, - приймати реформаторські зміни, які ми обіцяли людям. Мікроклімат або хто кого любить чи не любить - другорядні питання", - додав Корнієнко.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".