На закупівлю ліків у 2020 році в Держбюджеті закладено 9,77 млрд грн, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Житомирі під час пресконференції розповіла міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Наступного року в бюджеті 9 млрд 770 млн гривень виділено на централізовану закупівлю ліків. Цього року це було 6,6 млрд. Це значне збільшення для того, аби ми мали можливість закупити ліки відповідно до заявок регіонів. На більшість важких захворювань ми можемо закупити 100% від потреби", - повідомила Скалецька.

За її словами, наступного року можливості закупівлі медпрепаратів будуть розширені завдяки центральній закупівельній організації. Вона буде надавати послуги як для центральних закупівельних програм, так і для лікарень.

Також наступного року програму "Доступні ліки" розширять і удвічі збільшать суму на її фінансування.

"У 2020 році розшириться програма "Доступні ліки", у фінансовому плані її сума збільшена вдвічі, а також з 1 квітня до переліку будуть включені інсуліни. У регіонах є брак коштів на придбання інсулінів, а в наступному році її не буде", - повідомила Скалецька.

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