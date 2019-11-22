Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму, - представник президента Кориневич

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Аксіомою є те, що територія Автономної Республіки Крим - це територія України. Ніхто не збирається здавати позиції в питанні Криму. Ми переконані в тому, що Крим - наш. Іншої позиції не може бути. Я не бачу підстав говорити про якісь поступки", - зазначив Кориневич.

Стратегію деокупації і реінтеграції Криму розробляє робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що входить до складу Комісії з питань правової реформи при президентові.

"Коли ми зможемо повернути контроль над Кримом, думаю, не тільки я вам не можу сказати. Наше завдання - зробити все, щоб питання Криму не зникало з порядку денного", - сказав представник президента.

Кориневич відкинув можливість повернення Криму військовим шляхом.

"Сьогодні і в контексті Криму, і Донбасу ми говоримо про політико-дипломатичний шлях. Ми розуміємо, що окупована територія Криму дуже мілітаризована Російською Федерацією", - додав Кориневич.

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