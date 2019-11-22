Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила під час пресконференції в Житомирі в п'ятницю.

"Перше і найважливіше для нас це якісна і доступна медична допомога. Одне із завдань - створити інструменти контролю якості. Ми реформували первинку, але необхідно додати до цієї нової системи надання допомоги інструменти контролю якості, щоб ми могли враховувати і розуміти, де і як ми можемо поліпшити ситуацію", - сказала вона.

Міністерка зазначила, що в держбюджеті на 2020 рік "значно збільшили фінансування закупівлі лікзасобів, щоб була можливість закупити ліки відповідно до заявленої потреби регіонів".

За її словами, наступного року міністерство планує розширити програму реімбурсації (відшкодування) вартості лікзасобів.

"Наступного року наші громадяни отримають гарантовані медпослуги, не будуть доплачувати за ту чи іншу послугу. Розшириться програма "Доступні ліки" - фінансово збільшиться сума, а також з 1 квітня будуть додані інсуліни", - сказала вона.

Скалецька наголосила, що планується будівництво приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

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"На наступний рік спецфонд виділив 1 млрд грн на будівництво 25-30 приймальних відділень здатної мережі лікарень, щоб за три роки покрити мережу сучасними прийомними відділеннями", - повідомила міністерка.

Крім того, Скалецька зазначила, що наступного року міністерство презентує модель медичного страхування.

"Я думаю, що наступного року ми зможемо презентувати страхову модель як доповнення до програми медгарантій. Щоб те, що не увійшло в програму медичних гарантій, і те, що можна доповнити, ми могли профінансувати для громадян", - сказала вона.

За словами міністерки, "наступного року Центр громадського здоров'я отримає кошти на інформаційні кампанії, які стосуються вакцинації та запобігання захворюваності загалом".

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Крім того, міністерство працюватиме над питаннями "якісного управління системою охорони здоров'я, зокрема еНеаlth". Також у 2020 році планується запуск трансплантації.

Скалецька підкреслила, що пріоритетом для міністерства також буде розвиток медсестринства.

"Наступного року в нас буде рік медсестринства. Ми маємо вирішити, які кроки і які плани ми будемо робити, щоб підготовка, кількісне забезпечення, умови роботи і роль медсестри в системі охорони здоров'я були переглянуті", - сказала вона.

Міністерка також наголосила, що необхідно вирішити проблему доступу до медичної допомоги та ліків у сільській місцевості.