Міноборони володіє 50 торговими точками на ринку "Сьомий кілометр". Ще у нас є сотні магазинів, - Загороднюк про аудит майна міністерства

Про це в інтерв'ю LB.uа розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, коментуючи результати аудиту майна Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони не має вести бізнес. Майже всі підприємства, які заробляють гроші, потрібно виводити з міністерства або на приватизацію, або в "Укроборонпром", або у Фонд держмайна і так далі. Знаєте, наприклад, у нас є 50 торгових точок на "Сьомому кілометрі". Ще у нас є сотні магазинів", - розповів міністр.

Загороднюк додав, що ці точки і магазини здають в оренду.

"Експрес-аудит буде ще цього року. Фактично, він вже на руках, але поки його не публікуємо. Можу сказати, що такої кількості порушень я не очікував. Тобто я знав, що там все погано, але не думав, що настільки", - сказав Загороднюк.

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Міністр запропонував створити програму з приватизації об'єктів оборони та продавати майно через спецфонд.

"Продавати тільки на конкурсній основі, тільки з об'єктивною оцінкою активів. А то у нас є величезна кількість активів, які Міноборони не потрібні. Не треба завод будівельних конструкцій, не потрібна маса магазинів по всій країні", - розповів Андрій Загороднюк.