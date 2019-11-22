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22.11.19 15:01

Законопроєктом будуть визначені три корінні народи України, - Кориневич

У законопроєкті про корінні народи України будуть визначені три етноси - кримські татари, караїми та кримчаки.

Законопроєктом будуть визначені три корінні народи України, - Кориневич

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, який бере участь у розробці документа, передає Цензор.НЕТ.

"У тому проєкті, який був напрацьований раніше, і який ми вдосконалюємо, йдеться про три корінні народи - кримських татар, караїмів, кримчаків. Правда, поки не вирішили, ми зафіксуємо тільки ці три народи як корінні чи зробимо список відкритим, визначивши ознаки корінних народів", - розповів Кориневич.

Корінні народи - народи, що проживають у багатоетнічних суспільствах, які є нащадками тих, хто населяв країну споконвіку, і не мають власної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму, - представник президента Кориневич

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