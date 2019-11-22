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22.11.19 15:05

Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк

У Міністерстві оборони створять групу, яка займатиметься вивченням порушення прав військовослужбовців.

Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк

Про це в інтерв'ю LB.uа розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз створюємо офіційну групу в Міністерстві оборони, куди відряджаємо військовослужбовців-юристів, також залучаємо цивільних юристів. Група займатиметься вивченням випадків порушення прав військовослужбовців. Це буде окремий, самодостатній і абсолютно незалежний орган, який буде давати консультації і реагувати. Представляти (в суді. – Ред.) вони поки що не будуть, хоча і це в планах. Представляти в суді будуть адвокати, і наше завдання - організувати спілкування з тими незалежними організаціями, які можуть нам допомогти з залученням адвокатів", - розповів міністр.

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Група почне роботу в пілотному режимі до кінця року.

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