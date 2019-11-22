ДКВС оголосила тендер під конкретного постачальника, сума якого перевищила реальну очікувану вартість на 108 млн, - Федоров

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в тендері одночасно присутні 5 не пов'язаних між собою предметів закупівлі, а за вимогами зрозуміло, що технічні характеристики на медичну систему написані під одного розробника - МІС (Медична інформаційна система).

"Порушення Закону України "Про публічні закупівлі" як на долоні. Різні предмети закупівель обмежують коло можливих учасників тендера, а це є порушенням ст.3, ч.3 ст.5 та ч.4 ст. 22 закону. Однак не допустити сторонніх постачальників до своїх тендерів та прибрати до кишені 115 млн грн виявилося вже й не такою легкою справою, оскільки очікувана вартість тендера тепер становить 6,933 млн грн", - написав Федоров.

Він також повідомив про створення команди фахівців, яка буде щодня займатися глибоким моніторингом та аналізом закупівель у сфері IT.

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