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22.11.19 15:21

ДКВС оголосила тендер під конкретного постачальника, сума якого перевищила реальну очікувану вартість на 108 млн, - Федоров

Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби оголосив тендер на закупівлю медсистем на суму 115,735 млн гривень, умови якого були виписані під конкретного постачальника.

ДКВС оголосила тендер під конкретного постачальника, сума якого перевищила реальну очікувану вартість на 108 млн, - Федоров

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в тендері одночасно присутні 5 не пов'язаних між собою предметів закупівлі, а за вимогами зрозуміло, що технічні характеристики на медичну систему написані під одного розробника - МІС (Медична інформаційна система).

"Порушення Закону України "Про публічні закупівлі" як на долоні. Різні предмети закупівель обмежують коло можливих учасників тендера, а це є порушенням ст.3, ч.3 ст.5 та ч.4 ст. 22 закону. Однак не допустити сторонніх постачальників до своїх тендерів та прибрати до кишені 115 млн грн виявилося вже й не такою легкою справою, оскільки очікувана вартість тендера тепер становить 6,933 млн грн", - написав Федоров.

Він також повідомив про створення команди фахівців, яка буде щодня займатися глибоким моніторингом та аналізом закупівель у сфері IT.

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ДКВС оголосила тендер під конкретного постачальника, сума якого перевищила реальну очікувану вартість на 108 млн, - Федоров 01

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