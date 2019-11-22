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22.11.19 15:13

Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Рятувальники евакуювали трьох моряків екіпажу танкера "Delfi", який зазнав аварії біля берегів Одеси.

Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляється, о 12:41 почалася рятувальна операція з евакуації трьох членів екіпажу, які перебували на борту і відмовлялися від допомоги. Рятувальники заявили, що знімуть моряків з борту, хочуть вони цього чи ні.

"О 13:58 був врятований перший моряк, а о 14:03 врятували другого. Капітан екіпажу чогось запалив димову шашку. О 14:36 ​​врятували капітана. Операція завершена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

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