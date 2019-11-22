Організатор "убивства" журналіста Бабченка вийшов з колонії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Відповідне рішення суд ухвалив ще 10 днів тому. Суддя задовольнив апеляцію його адвокатів і вирішив випустити Германа з в'язниці через поганий стан здоров'я.

Сам Герман після виходу тривалий час чекав автомобіля, який мав забрати його додому. Він розповів, що сидів у камері зі ще сімома в'язнями, а з собою був пакет з ліками. Також Герман зазначив, що найближчим часом планує дати пресконференцію для журналістів, якщо зробити це дозволять адвокати.

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Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.

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