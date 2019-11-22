Діячі кіноіндустрії звернулися до Зеленського та Гончарука з приводу відмови призначити Сінькевич главою Держкіно

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акція відбудеться в понеділок 25 листопада о 9:00 біля Національного агентства з питань державної служби.

Також близько тисячі діячів кіноіндустрії написали лист на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.

"Ми впевнені, що кандидат на посаду Голови Державного агентства України з питань кіно Юлія Сінькевич має всі перераховані навички, компетенції та бачення. Вона це довела багаторічною плідною роботою на полі української кіноіндустрії, а також показала в публічній презентації своєї програми під час конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у відкритому листі.

У листі також зазначається: "Ми вважаємо, що саме Юлія Сінькевич як єдина кандидатка, яка пройшла в третій тур конкурсу на посаду, має очолити Держкіно, і вимагаємо у Національного агентства України з питань державної служби негайно переглянути результати "співбесіди" з Юлією Сінькевич, оприлюднені 21.11.2019".

Також дивіться: Конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно: комісія заявила, що єдина кандидатка, яка пройшла у фінал, Сінькевич, не набрала необхідної кількості балів. ВIДЕО

Лист підтримали зокрема Асоціація кіноіндустрії України, Українська кіноасоціація, ГО Українська Кіноакадемія, а також актриси Ірма Вітовська-Ванца, Олеся Жураковська, Римма Зюбіна, режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, продюсери Володимир Яценко, Денис Іванов, член комісії Нацради при Держкіно Людмила Горделадзе, режисер Павло Ар'є, сценарист Ірен Роздобудько.

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.