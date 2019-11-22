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22.11.19 16:06

Вміст нафтопродуктів у районі танкера "Дельфі", який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу здійснили виїзд і провели відбір проб вод на місці перебування підтопленого танкера "Делфі" (прапор Молдови).

Вміст нафтопродуктів у районі танкера "Дельфі", який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Проби передано до відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції. В результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - написав він у фейсбуці, додавши, що здійснюється постійний моніторинг місця забруднення.

Фірсов заявив, що представники Державної екологічної інспекції відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків.

"Наразі Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбір проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу", - повідомив Фірсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Вміст нафтопродуктів у районі танкера Дельфі, який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов 01

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