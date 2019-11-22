Законопроєкт про ринок землі в цілому Рада розглядатиме з 2 або 16 грудня. Є такий план, - Корнієнко

Таку думку перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, коли в цілому буде проголосовано законопроєкт про ринок землі, політик відповів: "Залежно від того, як комітет встигне внести всі поправки. Це може бути або з 2 грудня, або 16 грудня. Є такий план. Будемо дивитися" .

Водночас, кажучи про те, коли може відбутися референдум щодо ринку землі, Корнієнко зазначив: "Спочатку потрібно прийняти пакет законів про народовладдя. Тому - приблизно січень-лютий наступного року. Тоді заплануємо".

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