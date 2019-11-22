Це я запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі на посаду глави Держкіно, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі MBR.

"Я не хочу оцінювати висновок і кількість балів від Національного агенства з питань державної служби, це питання краще поставити їм. Всі можуть подивитись відео співбесіди та зробити власні висновки", сказав він.

Бородянський уточнив, що сам запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі:

"Я вважаю Юлію найсильнішим і достойним кандидатом для цієї посади з усіх, хто брав учать у конкурсі. Як ви знаєте, згідно з законом про Держслужбу, профільний міністр не подає кандидатур, вони висуваються самостійно, але не буду приховувати, що я запропонував Юлії взяти участь у конкурсі.

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Також міністерство в жовтні ініціювало продовження термінів конкурсу, аби залучити якомога більшу кількість кандидатів. Але з 8 кандидатів тільки Юлія Сінькевич подолала всі попередні етапи конкурсу".

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.