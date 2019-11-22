"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав він на своїй сторінці в Facebook, вказавши три тези за результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.

"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях. У нас сьогодні гарні макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств", - написав він.

Також прем'єр зазначив, що приватизація - це вже не проблема України, а можливість, яку уряд має намір використовувати.

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"До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show", - констатував він.

Крім того, Гончарук зазначив, що в 2020 році уряд почне велику приватизацію.

"Упевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного "Центренерго", - додав прем'єр.

Коментуючи питання концесії, Гончарук підкреслив, що уряд серйозно налаштований на державно-приватне партнерство.

"Два пілотні проєкти - морські порти "Ольвія" і "Херсон" вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію", - повідомив прем'єр.

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