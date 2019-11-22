"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав він на своїй сторінці в Facebook, вказавши три тези за результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.
"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях. У нас сьогодні гарні макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств", - написав він.
Також прем'єр зазначив, що приватизація - це вже не проблема України, а можливість, яку уряд має намір використовувати.
"До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show", - констатував він.
Крім того, Гончарук зазначив, що в 2020 році уряд почне велику приватизацію.
"Упевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного "Центренерго", - додав прем'єр.
Коментуючи питання концесії, Гончарук підкреслив, що уряд серйозно налаштований на державно-приватне партнерство.
"Два пілотні проєкти - морські порти "Ольвія" і "Херсон" вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію", - повідомив прем'єр.