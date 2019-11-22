Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Прямий.
"Що стосується політичного тиску, то він не тільки проти Порошенка. Тиск здійснюється також на банкірів. Я знаю про тиск на їхні сім'ї і я уважно стежу за цим".
Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.
Цьому передував касетний скандал під назвою "Трубу прорвало". Серед оприлюднених фрагментів розмов у кабінеті директора ДБР були вказівки порушувати справи проти Супрун, Порошенка, Жеваго і Приватбанку.
Минулого тижня низка міжнародних організацій, зокрема МВФ, висловили занепокоєння через затримання двох банкірів: голови Райффайзенбанку Писарука і Укрексімбанку Гриценка.