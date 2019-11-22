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22.11.19 17:14

Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка

Таку заяву президент Європейської народної партії Жозеф Доль зробив на пресконференції в рамках Конгресу ЄНП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Прямий.

"Що стосується політичного тиску, то він не тільки проти Порошенка. Тиск здійснюється також на банкірів. Я знаю про тиск на їхні сім'ї і я уважно стежу за цим".

Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.


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Цьому передував касетний скандал під назвою "Трубу прорвало". Серед оприлюднених фрагментів розмов у кабінеті директора ДБР були вказівки порушувати справи проти Супрун, Порошенка, Жеваго і Приватбанку.

Минулого тижня низка міжнародних організацій, зокрема МВФ, висловили занепокоєння через затримання двох банкірів: голови Райффайзенбанку Писарука і Укрексімбанку Гриценка.

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