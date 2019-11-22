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22.11.19 18:03

Десятки днів коми: поранений на Донбасі 22-річний боєць Єлізар опритомнів

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова опритомнів 22-річний військовослужбовець Єлізар, який зазнав проникаючого черепно-мозкового поранення в селищі Зайцеве на Донбасі. Боєць перебував у комі десятки днів.

Про це повідомив у Facebook головлікар медустанови Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Нейрохірурги під керівництвом Андрія Сірка кинули виклик смерті. Провели операцію з видалення осколків, зруйновано 20% мозку. Десятки днів коми. Місяць тіло без найменших рухів. Світло розсіяло темряву - Єлізар опритомнів. З'явилася динаміка, мова, бажання жити. Потім реабілітація в госпіталі", - зазначив він.

При цьому лікар повідомив, що дефект черепа хлопця накрили спеціальною пластиною, яка "дасть змогу повноцінно жити".


"Його мрія - познайомитися з дівчиною після виписки з Мечникова. Радість переповнює душу", - додав Риженко.

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