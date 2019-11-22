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22.11.19 22:54

Сербія офіційно заявила, що не продавала озброєння в Україну

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що Сербія не експортує зброю в Україну і не продавала міни для використання у бойових діях на Донбасі.

Сербія офіційно заявила, що не продавала озброєння в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал N1Info.

"Якщо третя країна продає нашу зброю Україні, що може зробити Сербія? Зрештою, ви бачили, президент вийшов з дуже точною інформацією, які компанії були залучені при покупці тієї партії, яку показали по телебаченню, хто купив, і хто продав зброю, ми навіть не сказали, що це було зроблено незаконно, просто щоб знали, хто це зробив, щоб люди не говорили про різні домисли, а бачили, хто брав участь в купівлі і продажу цієї зброї", - сказав Стефанович.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що показані на відео міни були частиною партії в 15 тисяч штук, проданої компанії "Техноремонт" Петара Црногораца, власника сербської фірми із продажу зброї CPR Impex.

"Ця компанія купила 15 000 мін і продала їх польській компанії через Кіпр. Ніде жодного разу не згадувалася ні Україна, ні будь-яка інша країна. Інакше Сербія не допустила б цього через наші хороші відносини як з Російською Федерацією, так і з Україною", - сказав Вучич.

Раніше в болгарських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

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