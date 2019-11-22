Скасування держмонополії на виробництво спирту тільки збільшить обсяги чорного ринку, – експерт

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін, передає Цензор. НЕТ.

Експерт пояснив, що прийнятий парламентом у першому читанні законопроєкт №2300 щодо скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року, потребує внесення суттєвих правок, адже не передбачає дієвих механізмів контролю за обсягами продукції та впровадження справедливого оподаткування для приватних виробників спирту.

"Слід розуміти, що скасування державної монополії на виробництво спирту не означає автоматичного зникнення чорного ринку. Навпаки, без жорсткого контролю приватні виробники спирту лише збільшать його обсяги. Тому, приймаючи закон у другому читанні, влада зобов’язана розробити дієві механізми контролю за обсягами продукції та посилити відповідальність за виробництво фальсифікату. Крім того, враховуючи величезну рентабельність такої діяльності, слід розробити систему справедливого оподаткування приватних виробників. Це точно дасть більший ефект для бюджету, ніж додаткові податки з ФОПів", – пояснив він.

Крім того, Гмирін висловив сумнів, що новий Кабмін зможе приватизувати ДП "Укрспирт", адже, як і всі попередні Уряди, зіштовхнеться з лобі тіньових ділків, які заробляють мільярди на держпідприємстві.

"Слід зазначити, що це вже не перша спроба приватизувати "Укрспирт". Фактично кожен новий міністр починав з цього. Але далі декларацій справа не заходила. Як тільки процес розпочинався, включалося потужне лобі, адже суми тіньових доходів ділків, які заробляють на держпідприємстві обчислюються в мільярдах", – додав Гмирін.

Раніше, Гмирін наголошував, що держава має встановити партнерські відносини з громадянами та бізнесом шляхом введення нульової декларації та податкової амністії.

Також за його словами, найбільші загрози для податкової системи України – це тіньова економіка й корупція, саме тому необхідно здійснити масштабну податкову реформу законодавства і правоохоронних органів, що повинні розслідувати фінансові злочини.

21 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового.