Аварія турецького літака в Одесі: аеропорт скасував рейси до 22:00

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні аеропорту пасажирам рекомендують стежити за онлайн-табло.

Як повідомили в аеропорту, причиною аварійної посадки стали метеоумови. "Літак приземлився, але внаслідок сильних поривів вітру виїхав на ґрунт. Це і стало причиною поломки стійки шасі", - сказав представник аеропорту.

Пасажири, які мають авіаквитки на скасовані рейси аеропорту, мають звернутися до авіакомпаній.

Нагадаємо, 21 листопада у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеський аеропорт скасував усі ранкові рейси через аварію літака