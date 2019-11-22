Проєкти молодих вчених профінансують на 100 млн грн наступного року, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"На 2020 рік МОН профінансує наукові проєкти молодих вчених на рекордну суму — 100 млн грн. Це буде 199 робіт — 152 перехідні з минулих років та 47 нових. Їхній перелік затвердила відповідна Конкурсна комісія", - йдеться в повідомленні.

На нові проекти виділять 30 млн грн, а на перехідні проекти з минулих років - 70 млн грн.

Зазначається, що Міносвіти в 2016 році починав цей конкурс — саме для молодих вчених — з бюджетом 12 млн гривень і фінансуванням 79 робіт. Поступово ця сума зростала, але на наступний рік ми змогли закласти рекордний бюджет конкурсу — 100 млн гривень.

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"За ці кошти ми підтримаємо майже 200 проєктів молодих науковців. Тобто зростає не тільки кількість профінансованих робіт, а й бюджет кожного обраного проєкту", – повідомила міністр освіти і науки Анна Новосад, голова Конкурсної комісії.

Цього року молоді вчені подали на конкурс до МОН 316 проєктів. Їхню експертизу проводила спеціальна Експертна рада, куди, зокрема, входять і самі молоді науковці. У раді працювало 11 секцій — за напрямками конкурсу. Оцінювання кожного проєкту проводили 5 експертів.

"За результатами експертизи ми побачили досить позитивну тенденцію. Так, 2016 року МОН отримало 439 проєктів від молодих вчених. З них високого рівня були 32 роботи, а низького — 48. Зараз же з 316 проєктів уже 78 були високого рівня, а 14 — низького. Тобто молоді вчені сприйняли цей формат і зрозуміли, що роботи низької якості не мають шансів одержати підтримку. Конкурс об'єднує тих, хто хоче робити справді якісну науку, і підтримує кращих", — зауважили в міністерстві.

Фінансування відібраних проектів почнеться з наступного року.