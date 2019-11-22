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22.11.19 18:14

Рада суддів і ВРП блокують створення комісії з оновлення ВККС, передбаченого судовою реформою

22 листопада Рада суддів на своєму засіданні заблокувала обрання членів Конкурсної комісії, яка має обирати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А сьогодні судді відмовилися навіть розглядати питання про делегування кандидатів у члени комісії.

Рада суддів і ВРП блокують створення комісії з оновлення ВККС, передбаченого судовою реформою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

У Центрі протидії корупції нагадали, що в жовтні Верховна Рада проголосувала закон про судову реформу. Згідно з ним повністю перезавантажується ВККС, яка рекомендувала нечесних суддів до Верховного Суду і провалила кваліфікаційне оцінювання служителів Феміди.

"Рада суддів і Вища рада правосуддя не виконують закон, покликаний захищати, і показують, що вони не хочуть реформ і очищення. Однак затягуванням або блокуванням процесу вони тільки підтверджують необхідність реформування. І ці зміни неминучі. В разі, якщо імплементація ініційованих президентом змін у судовій системі провалиться, відповідальними за цей провал будуть саме Вища рада правосуддя і Рада суддів", - заявляють у ЦПК.

Також наголошується, що Вища рада правосуддя вчора відклала розгляд проекту Положення про проведення конкурсу з обрання членів ВККС.

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