Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.11.19 22:05

Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність громадянина однієї з країн ЄС, який намагався незаконно перемістити через державний кордон до Європи товари військового призначення для бронетанкової техніки.

Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У пункті пропуску "Шегині" Львівської митниці оперативники СБ України виявили в автомобілі під керуванням іноземця дизельний двигун, який використовується для комплектування бойових бронемашин. Орієнтовна вартість обладнання, що вивозилось з приховуванням від митного контролю та без відповідних дозвільних документів, становить майже 400 000 гривень.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення іноземцем злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Також читайте: СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном. ФОТО

Вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема для встановлення причетності до оборудки громадян України".

Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 01
Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 02
Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 03
Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100