Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У пункті пропуску "Шегині" Львівської митниці оперативники СБ України виявили в автомобілі під керуванням іноземця дизельний двигун, який використовується для комплектування бойових бронемашин. Орієнтовна вартість обладнання, що вивозилось з приховуванням від митного контролю та без відповідних дозвільних документів, становить майже 400 000 гривень.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення іноземцем злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема для встановлення причетності до оборудки громадян України".







