МЗС Туреччини заперечив інформацію про відновлення вантажного сполучення з окупованим Кримом, - посол Сибіга

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про начебто відновлення щотижневого вантажного поромного сполучення між Туреччиною та окупованим Кримом, і що в даний час начебто проводиться друге оформлення вантажу. Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам кримська влада заявила про намір до кінця осені того ж року відновити поромне сполучення з Туреччиною.

Згідно з санкціями щодо Криму і РФ, яка його окупувала, в жовтні 2017 року Туреччина прийняла рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

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