Україна - третя за корумпованістю у світі, - Трамп пояснив втручання Джуліані

Про це він заявив в ефірі телеканалу FoxNews, інформує Цензор.НЕТ.

За словами американського президента, Україна корумпована. А Джуліані - правильна кандидатура, щоб вести справи з нею. "Він певною мірою ікона в цій країні з двох причин. Він найкращий мер в історії Нью-Йорка. І він найкращий борець зі злочинністю за, можливо, останні 50 років", - сказав Трамп.

"Він також мій друг і чудова людина. Доводиться мати справу з корумпованою країною. Джуліані отримав повноваження за свою репутацію. Коли Руді Джуліані їде туди, а ти чуєш, що країна корумпована, це багато значить", - пояснив Трамп.

Читайте також: Трамп розпорядився працювати з Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Байдена, - посол США при ЄС Сондленд

Він також підкреслив, що США не можуть давати великі суми грошей, які потім "будуть вкрадені і відправляться на чужі банківські рахунки". "Україна відома як третя найбільш корумпована країна світу", - сказав він.

У Джуліані немає офіційної посади в адміністрації Білого дому, а тому його надмірна роль у формуванні політики США щодо України є одним з ключових питань у розслідуванні про імпічмент президента.

Нагадаємо, в індексі Transparency International за 2018 рік Україна була на 120 місці зі 180. Вона набрала 32 бали зі 100.