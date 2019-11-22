Російські війська обстріляли з ПТРК автомобіль з українськими військовослужбовцями в н.п. Шуми - контужено трьох воїнів. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".

"Даний автомобіль на момент обстрілу навіть не перебував на передовій лінії оборони, а знаходився у населеному пункті Шуми, – коментує подію військовослужбовець ЗС України Віктор.

Він продовжив: "Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції. Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував".

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Як розповідає Віктор, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.

Трьоє військовослужбовців контужено. Серед них - одна жінка. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров'я задовільний".



