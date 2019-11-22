Моя зарплата - близько 5 тисяч гривень, - Абромавичус

Про це Абромавичус сказав в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Через те, що я заходжу на конкретні завдання, через те, що я заходжу на складний період трансформації компанії, я прийняв для себе рішення, що не отримуватиму високу заробітну плату", - пояснив він.

На уточнююче запитання про те, скільки саме він отримує за свою працю, гендиректор "Укроборонпрому" відповів, що близько 5000 гривень.

При цьому Абромавичус підтвердив інформацію журналістки про те, що наглядова рада держконцерну нещодавно пропонував йому значно більшу суму. Але не зміг підтвердити, що ця сума нібито становила $75 тисяч, заявивши, що не пам'ятає точних цифр.

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"Наглядова рада, виходячи з існуючого законодавства, виходячи з існуючої постанови кабінету міністрів про винагороду керівників найбільших державних компаній, зробила пропозицію мені. Від якої я відмовився", - розповів він.

"У мене 23 роки успішної кар'єри в приватному секторі, я не потребую такого фінансового заохочення. Тому ми з моєю дружиною посиділи, подумали і вирішили, що поки будуть серйозні проблеми із заборгованістю щодо зарплати на підприємствах "Укроборонпрому", я особисто призначати собі велику зарплату шляхом ухвалення рішень наглядовою радою не буду", - додав Абромавичус.

Також, за його словами, зарплати заступників гендиректора "Укроборонпрому" не можна порівнювати з зарплатами керівника "Нафтогазу", вони "на порядок нижчі".

"Цифри я зараз не хочу публікувати, але це не п'ять тисяч гривень. Але і не $60 тисяч, як у деяких заступників генеральних директорів найбільших державних компаній", - сказав Абромавичус.

Айварас Абромавичус керує держконцерном "Укроборонпром" з серпня 2019 року.