Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не тільки порушення Росією норм міжнародного права, а й відобразити, що ця суперечка стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в'язниці. І Арбітраж нас почув", - написала Зеркаль.

Вона також зазначила, що 22 листопада було отримано перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.

"Позитивним можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий і багатоступеневий процес. Згідно з розкладом, ми маємо представити свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати і подати його раніше. І з моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатися своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції", - додала Зеркаль.

За словами дипломата, Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань, а промови агентів будуть відкритими.

"Щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань. Таким чином, РФ не вдасться приховати факти і свої порушення від широкої громадськості і спотворити історію. Звичайно, ця справа не буде дуже швидкою, але впевнена, що за гідність і свободу треба боротися до кінця", - підкреслила Зеркаль.

У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.