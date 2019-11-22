Про приватизацію стратегічних підприємств військово-промислового комплексу не йдеться

"Добру кількість підприємств" передадуть Фонду держмайна для приватизації. Стратегічних підприємств військово-промислового комплексу це не зачепить.

Про плани приватизувати частину підприємств, які входять у структуру "Укроборонпрому" глава держконцерну Айварас Абромавичус розповів в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

Зараз, за ​​його словами, в концерн входять 137 підприємств. 21 з них перебуває на окупованих територіях. 46 підприємств з решти - збиткові, у 43 є борги за зарплатою в розмірі 1,1 млрд гривень.

"У найближчі місяці ми передамо добру кількість підприємств у Фонд держмайна. Але це не будуть стратегічні підприємства, це будуть підприємства "Укроборонпрому", які не виготовляють нічого, що пов'язано з оборонною промисловістю, або нічого вже взагалі не виготовляють", - сказав Абромавичус.

Таких великих гравців, як завод імені Антонова або імені Малишева, приватизація не торкнеться. Їхнє майбутнє керівництво концерну бачить у створенні спільних підприємств.

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"Для флагманів потрібні колосальні фінансові ресурси, вони обчислюються в мільярдах доларів, яких у наших підприємців немає. І досвіду немає, і капіталу немає, і репутації часто немає. Якщо йдеться про "Зоремашпроєкт", про "Антонова", то хотілося б дуже залучити світових гігантів до спільного виробництва", - сказав Абромавичус.

За його словами, такі гіганти як "Антонов" або "Зорямашпроєкт" важливі для держави. До того ж, вони перебувають "у дуже складній ситуації", і їх було б дуже важко продати.

Готового плану щодо того, які підприємства виставляти на приватизацію, а які ні, в "Укроборонпрому" поки немає.

"Я вважаю, що наприкінці року ми зможемо конкретно сказати, які підприємства можуть бути віддані в Фонд держмайна на приватизацію. Але повторюся, на початковій стадії ми не говоримо про приватизацію стратегічних підприємств військово-промислового комплексу", - підсумував Абромавичус.