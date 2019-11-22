ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Досудовим слідством встановлено, що співробітник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Російської Федерації, діючи в інтересах іноземної держави, збирав і передавав відомості з обмеженим доступом, зокрема такі, що становлять державну таємницю. З метою уникнення відповідальності, зловмисник перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Білорусь у грудні 2017 року і по теперішній час не повернувся в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зараз підполковника СБУ оголошено в розшук і, в разі його появи на території України, його буде доставлено до суду для обрання запобіжного заходу.

Це кримінальне провадження розпочато в січні 2018 року слідчими Головного слідчого управління СБУ, а 1 лютого 2019 року було передано для здійснення подальшого розслідування до територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

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