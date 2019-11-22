"Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом

Прокоментувати аудіозаписи, нібито отримані в результаті прослуховування, Трубу просили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За шоу, які відбуваються із записами, я не можу нести жодної відповідальності. Шоу з записами - це не стиль роботи Державного бюро розслідувань", - відповів Труба.

За словами директора ДБР, з Офісом президента його відомство "у міру потреби" проводить робочі наради, на яких також присутні керівники інших правоохоронних органів.

"Але в жодному разі ні на нарадах, ні в телефонних дзвінках я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - заявив Труба.

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"Період моєї роботи свідчить про те, що цей орган (ДБР. - Ред.) стає на ноги, і що цей орган - незалежний. Тільки цим я можу пояснити велику кількість провокацій.



Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.