Україна виготовлятиме свою сироватку від дифтерії, - Радуцький

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми забули, що Україна за радянських часів була одним з лідерів із виробництва вакцин і сироваток. Своїх", - сказав Радуцький

"І, до речі, є два аборигени в цій країні, два дідусі-вчені, які зберегли ці всі колонії бактерій. Вони є, вони зберігаються в Україні. І сьогодні Харківський завод сказав тільки одну фразу: дайте нам від держави шестирічне замовлення, і ми відновимо виробництво", - продовжив нардеп.

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За словами Радуцького, ідею відновлення виробництва вітчизняних сироваток від дифтерії підтримав президент Володимир Зеленський.

"І зараз МОЗ і комітет працюють над тим, що Україна не повинна купувати (сироватку. - Ред.) ні в Канаді, ні в тих компаній...", - сказав Радуцький.

"А 450 (доз сироватки від дифтерії. - Ред.) - їх просто поділити по-іншому трошки треба, вони є", - додав нардеп.