Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера в Одесі перевищена в 90 разів

Про це повідомив заступник начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Це результати досліджень повторних проб води, взятих у районі пляжу "Дельфін". Вдень аналізи показали перевищення в 53 рази.
Моніторинг місця забруднення триває.
Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
За словами в.о. глави Держекоінспекції Єгора Фірсова, вміст нафтопродуктів у районі танкера, який сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.