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22.11.19 23:52

Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера в Одесі перевищена в 90 разів

Станом на 18:00 вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера "Делфі" на узбережжі Одеси перевищує гранично допустиму концентрацію в 90 разів.

Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера в Одесі перевищена в 90 разів

Про це повідомив заступник начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Це результати досліджень повторних проб води, взятих у районі пляжу "Дельфін". Вдень аналізи показали перевищення в 53 рази.

Моніторинг місця забруднення триває.

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Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

За словами в.о. глави Держекоінспекції Єгора Фірсова, вміст нафтопродуктів у районі танкера, який сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.

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