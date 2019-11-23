Трамп заявив, що Йованович відмовлялася вішати в посольстві в Києві його портрет

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Вона не янгол", - сказав Трамп про Йованович.
"Ця пані посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет у посольстві. Вона не хотіла його вішати", - пояснив американський лідер.
"Багато що з того, що вона робила, мені не подобалося", - додав Трамп.
Представник юридичної команди Йованович сказав CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віцепрезидента Майка Пенса, а також держсекретаря США Майка Помпео, "щойно вони надійшли з Вашингтона".
Про затримки з доставкою портретів Трампа і Пенса в посольство в Києві видання The Washington Post писало в 2017 році. Тоді журналісти пов'язували затримки з тим, що Трамп і Пенс не провела вчасно офіційні фотосесії.