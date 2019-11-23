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23.11.19 09:20

П'ятеро українців випадково перетнули кордон Індії, їх затримали, але вже відпустили

Туристи з України, перебуваючи в Непалі, випадково перетнули кордон з Індією. Їх затримали. Завдяки зусиллям МЗС України їх вдалося звільнити.

П'ятеро українців випадково перетнули кордон Індії, їх затримали, але вже відпустили

Про цей інцидент повідомив у твітері державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо з українцями за кордоном трапиться пригода, то консул поруч. Ще одним підтвердженням цієї тези є звільнення сьогодні п'ятьох громадян України, затриманих кілька днів тому в Індії. Вони незабаром повернуться додому!" - написав Заєць.

Пятеро українців випадково перетнули кордон Індії, їх затримали, але вже відпустили 01

Заступник директора департаменту, начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, повідомив у коментарі УНІАН, що було звільнено п'ятьох українських туристів.

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"Перебуваючи в Непалі, випадково перетнули кордон Індії. І їх затримали. Завдяки швидким та ефективним діям співробітників посольства затриманих українців звільнили та повернули до Непалу. А незабаром - додому", - повідомив Кирилич.

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