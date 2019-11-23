Медведчук і депутати від ОПЗЖ пропонують змінити закон про "особливий статус Донбасу"

Відповідну інформацію опубліковано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Однак сам текст законопроєкту на сайті наразі відсутній.

Стаття 1 зазначеного закону, до якої депутати хочуть внести зміни, визначає термін дії закону. Там прописано дату - до 31 грудня 2019 включно.

Повідомляється, що його ініціаторами є народні депутати Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василь Німченко, Юрій Загородній та Олександр Колтунович.

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3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон щодо так званого "особливого статусу Донбасу" і його буде написано "разом з усім українським суспільством".

18 листопада міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що потрібно мати готові напрацювання щодо законопроєкту до зустрічі лідерів у "нормандському форматі". Того ж дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що новий законопроєкт про "особливий статус Донбасу" буде розроблятися після зустрічі в "нормандському форматі".

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада прийняла у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введено "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а в жовтні 2018-го - ще на рік, до 31 грудня 2019 включно.