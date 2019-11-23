Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив шість обстрілів:

біля Талаківки і Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;

поблизу Тарамчука і двічі біля Красногорівки - із СПГ, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї.

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Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Шумів - із ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля Причепилівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Зайцевого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Вчора, 22 листопада, поранення унаслідок обстрілу зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не зафіксовано.



