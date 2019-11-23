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23.11.19 08:34

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП

22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив шість обстрілів:

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Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Вчора, 22 листопада, поранення унаслідок обстрілу зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не зафіксовано.

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП 01
Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП 02

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