Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До Дня пам'яті жертв голодоморів 23 листопада в столиці відбудеться низка траурних заходів.

Зокрема, траурні заходи відбудуться на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вул. Лаврська, 3) з участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей. Зокрема, участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих від голодоморів візьме президент Володимир Зеленський.

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На території Києва буде приспущено Державний прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального характеру і внесуть зміни в програми комунальних засобів масової інформації.

23 листопада в храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм "Не згасне в серці пам'яті свіча" в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія". А до 29 листопада в Державному архіві Києва відбудеться виставка архівних документів "До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

Крім цього, цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам'ять жертв голодоморів, а також буде проведено всеукраїнську акцію "Запали свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування пам'яті загиблих співвітчизників і встановити свічку на підвіконні.

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Нагадаємо, у ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, який здійснювався тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. З 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.

Традиційно пам'ять жертв голодоморів вшановують у четверту суботу листопада.