Прокурор ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці, - Рябошапка

Про це, коментуючи обшуки в Одеській області, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ця справа пов'язана з вимаганням виділення землі особам, які не мали на це права. На жаль, до цієї справи був причетний один із прокурорів Генпрокуратури, і зараз вживаються заходи щодо перевірки цієї причетності і встановлення вини кожного з групи осіб", - підкреслив він .

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За словами генпрокурора, вчорашні обшуки в Одесі пов'язані зі справою про розкрадання грошей чиновниками міської ради та корупцією в Адміністрації морських портів.

"Проведено низку обшуків в Одеській міській раді, а також в структурних підрозділах міськради і в одному з комунальних підприємств. Проблема була пов'язана з тим, що було створено штучний борг, за який чиновники одеської мерії пропонували розплатитися одеситам. Розмір боргу становив понад 100 мільйонів гривень. Борг був штучним, і компанії, які викупили борг, афілійовані з чиновниками одеської мерії", - пояснив генпрокурор.

Він уточнив, що правоохоронці шукали документи для підтвердження створення штучного боргу.

Рябошапка зазначив, що деяким чиновникам мерії було повідомлено про підозру.

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Водночас глава ГПУ розповів, що чиновники, які пов'язані з Адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивести з власності держпідприємства приблизно 54 млн грн.

"Це було пов'язано з поставками певної продукції, яку так і не було доставлено, а також із виконанням робіт із реконструкції порту, які не було проведено", - зазначив Рябошапка.