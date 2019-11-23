Буду разом із діаспорою молитися біля першого пам'ятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності", - зазначив Порошенко.

Він зауважив, що мільйони українців в усьому світі запалять сьогодні свічки пам'яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду.

"Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам'ятника жертвам Голодомору, що постав в Едмонтоні в далекому 1983 році", - повідомив Порошенко.

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"Закликаю сьогодні о 16:00 запалити свічку пам'яті на своєму підвіконні. Україна пам'ятає", - додав він.