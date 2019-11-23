За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб

Про це повідомили в пресслужбі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, із 16 до 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 19 осіб. 9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб - це санітарні втрати", - сказано в повідомленні.

Крім цього, окупанти втратили один безпілотний літальний апарат.

У штабі ООС додали, що військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику в разі загрози їхньому життю та здоров'ю, а також у разі спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

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