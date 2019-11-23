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23.11.19 13:42

Ми ніколи не забудемо Голодомор Сталіна. США з Україною, - Тейлор. ВIДЕО

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив солідарність з українцями в День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тейлор сказав у відеозверненні, опублікованому у твітері посольством США.

"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору. В 1932-1933 роках Сталін і радянський режим свідомо заморили голодом мільйони українців", - сказав Тейлор.

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні висловив солідарність з українцями в день пам'яті жертв цього злочину, організованого більшовицьким тоталітарним режимом.

"Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Приймалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них - "закон про п'ять колосків". Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв і цей злочин проти людства. Ми з Україною", - наголосив Тейлор.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

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