Ми ніколи не забудемо Голодомор Сталіна. США з Україною, - Тейлор. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тейлор сказав у відеозверненні, опублікованому у твітері посольством США.

🇺🇦 Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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🇺🇸 We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 листопада 2019 р.

"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору. В 1932-1933 роках Сталін і радянський режим свідомо заморили голодом мільйони українців", - сказав Тейлор.

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні висловив солідарність з українцями в день пам'яті жертв цього злочину, організованого більшовицьким тоталітарним режимом.

"Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Приймалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них - "закон про п'ять колосків". Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв і цей злочин проти людства. Ми з Україною", - наголосив Тейлор.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.