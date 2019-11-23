Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Правоохоронець запропонував громадянину бути понятим під час вилучення бойових припасів. Отримавши відмову, між ними виник конфлікт, унаслідок якого правоохоронець завдав чоловікові удару кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав та вдарився головою об асфальтне покриття. Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями", - сказано в повідомленні.

Дії поліцейського кваліфікували як перевищення працівником правоохоронного органу повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Поліцейському загрожує від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади терміном до 3 років.

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