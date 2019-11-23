Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - глава компанії Бахматюк

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі наші міжнародні партнери зараз, м'яко кажучи, здивовані. Банкрутство "Мрії" видаватиметься легкою балаканиною після падіння "Укрлендфармінгу", - зазначив він.

За словами Бахматюка, ситуація, що склалася, негативно позначається на інвестиційній привабливості України та статусі держави на міжнародній арені.

"Я знаю навіть, що є лист інвесторів, в якому вони попереджають, що, якщо будуть порушені їхні права, вони подадуть міжнародний позов на Україну. Тому люди, які створюють такі ситуації, роблять це несвідомо, і не знаю, з якою метою", - сказав Бахматюк.

За словами Олега Бахматюка, він неодноразово пропонував провести реструктуризацію боргів "VAB Банку" і почати виплати за узгодженим сторонами графіком, але відповіді наразі не отримав: "Ми пропонували взяти міжнародних радників, таких як "Ротшильд", Lazard, "велику четвірку" аудиторів, взяти відомі світові компанії, які реструктуризують борги, і взяти юристів. Плюс, пропозиція, про яку ми вже говорили: повертаємо 8 мільярдів гривень, із яких відразу виплачуємо 500 мільйонів гривень гарантійного внеску, поки оформляються документи, і повертаємо мільярд гривень щорічно. Що в цьому поганого?"

Крім того, Бахматюк вважає весь процес політично мотивованим, адже публічні звинувачення з боку НАБУ з'явилися якраз у момент проведення переговорів про залучення ним коштів для виплат заборгованості банку: "Ми вийшли з пропозицією на Фонд гарантування вкладів, хочемо повернути 8 мільярдів гривень як сумлінні акціонери. І я поїхав домовлятися з покупцями нашої сировини (зернових) - з компанією "Каргілл". Був у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Женеві, де повністю домовився, що вони під майбутні контракти можуть забезпечити цей план із повернення коштів. І коли ми вже були на фінальній стадії, в неділю, мені висувають підозру, яка повністю ламає ситуацію і робить переговори невигідними. Всі юристи, які зараз розглядають наш кейс, кажуть, що він суто політичний, тут порушено права людини, процесуальні норми".

Бахматюк нагадав, що в агрохолдингу "Укрлендфармінг" працює близько 27 тис. людей, компанія справно сплачує податки в державний бюджет і відіграє важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки країни.

"Я сподіваюся, що компанію, яка дає роботу 27 тисячам осіб, почують, а не знищать, а потім наприкінці постфактум скажуть: "Ну, так вийшло". У владі думають, що вони всі безсмертні і прийшли на сто років, і повторюють ту ж помилку, що і попередники", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася інформація про оголошення в розшук ексвласника "VAB Банку", власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Раніше, 14 листопада, детективи НАБУ повідомили Бахматюку про підозру в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого "VAB Банку" Національним банком України. "Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом і виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм із вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод із виробництва яєчних продуктів.