Судно з українцями на борту затримали біля берегів Малайзії

Першим про затримання судна повідомило видання Star, інформує Цензор.НЕТ. У його повідомленні зазначено, що судно затримали біля східного узбережжя Джохора.

Директор департаменту малайзійського відомства Мохд Зулфадлі Наян повідомив, що двох членів екіпажу передано владі до з'ясування обставин. За його словами, за те, що судно незаконно кинуло якір, морякам загрожує штраф приблизно від 24 тисяч доларів США або до 2 років позбавлення волі.

"Всіх 23 членів екіпажу було затримано після того, як вони не змогли показати дозвіл на вхід від адміністрації порту. Серед членів екіпажу - росіянин й українці віком від 21 до 68 років", - сказав Наян.

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Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді" підтвердив факт затримання судна.

"За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, у складі якого - українці. Тримаємо справу на контролі", - сказав він.

Наразі консул встановив контакт з екіпажем і обговорив алгоритм подальших дій, додав Кирилич.

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